Кухню в камбарской школе закрыли на месяц после обнаруженных следов грызунов

В Камбарской школе №3 имени Юрия Курягина на месяц приостановили деятельность пищеблока из-за наличия грызунов, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. В ходе плановой проверки были выявлены признаки жизнедеятельности крыс и мышей, такие как помет и поврежденные приманки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, включая отсутствие эффективных дератизационных мероприятий и недостаточную герметизацию щелей в полу. На организатора питания ООО «Гурман» составили административных протокол (ч.1 ст.6.3 КоАП РФ), материалы переданы в суд. Судебная инстанция приостановила деятельность пищеблока с 15 апреля на месяц.