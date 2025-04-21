Из Ростовской области в Абхазию экспортировали более 8 тонн молочной продукции

Поставки молочных изделий из Ростовской области в Абхазию не прекращаются, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

За прошедшую неделю специалисты Россельхознадзора провели инспекцию и документальное оформление 8,5 тонн молочной продукции, подготовленной к отправке в Абхазию.

«Вся продукция прошла проверку и была признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Она полностью соответствует требованиям страны-импортера, а ее качество подтвердили в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК»,— отметили в Россельхознадзоре.

Валентина Любашенко