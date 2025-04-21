Прокуратура нашла нарушения в ходе ремонта дома на Лесном, где жил Бонч-Бруевич

Прокуратура нашла нарушения в ходе работ по реставрации дома на Лесном проспекте, 61-2, где с 1934 по 1940-й год жил радиотехник Михаил-Бонч Бруевич, сообщает пресс-служба ведомства 21 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом на Лесном проспекте, 61-2, где нашли нарушения в ходе капитального ремонта

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга Дом на Лесном проспекте, 61-2, где нашли нарушения в ходе капитального ремонта

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Выяснилось, что в «Доме специалистов», который является объектом культурного наследия регионального значения, установлены металлопластиковые окна, рисунок расстекловки которых не совпадает с историческим.

Конструкция лестницы при входе нарушила целостность помещения, расположенного ниже. В одной из квартир, как оказалось, провели незаконную перепланировку. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес руководства организации, осуществляющей работы по ремонту и реставрации.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что прокуратура нашла нарушения с участками на Серафимовском и Лахтинском кладбищах.

Андрей Маркелов