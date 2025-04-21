В ЯНАО осуждены бывшие работники больницы за хищение 314 млн рублей

Лабытнангский городской суд вынес приговор в отношении бывших работников Лабытнангской городской больницы, обвиняемых в мошенничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бывшие главный бухгалтер, его заместитель, кассир-бухгалтер и начальник отдела по расчету заработной платы признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление поддельных платежных документов).

Судом установлено, что на протяжении пяти лет они похищали денежные средства больницы под видом выплаты заработной платы работникам на общую сумму более 314 млн руб.

Суд, назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет 6 месяцев до 10 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской документации и отчетности, на три года.

Кроме того, был удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего. Суд сохранил арест на имущество осужденных — дома, квартиры, автомобили и денежные средства.

Полина Щуцкая