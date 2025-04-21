В Оренбуржье увеличат дотации на оплату детсада детям участников СВО
В Оренбургской области будет увеличен размер ежемесячной денежной дотации на оплату присмотра и ухода за детьми участников спецоперации. Постановление подписано на заседании регионального правительства, сообщают власти Оренбуржья.
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ
«Это связано с увеличением размеров родительской платы в дошкольных образовательных организациях муниципалитетов области»,— говорится в сообщении.
Предполагается, что выплата в увеличенном размере будет предоставлена в регионе 1776 детям в мае текущего года. Одновременно с ней семьи участников СВО в Оренбуржье получат доплату за январь – апрель.