В Оренбуржье увеличат дотации на оплату детсада детям участников СВО

В Оренбургской области будет увеличен размер ежемесячной денежной дотации на оплату присмотра и ухода за детьми участников спецоперации. Постановление подписано на заседании регионального правительства, сообщают власти Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

«Это связано с увеличением размеров родительской платы в дошкольных образовательных организациях муниципалитетов области»,— говорится в сообщении.

Предполагается, что выплата в увеличенном размере будет предоставлена в регионе 1776 детям в мае текущего года. Одновременно с ней семьи участников СВО в Оренбуржье получат доплату за январь – апрель.

Георгий Портнов