Приезжий в Краснодаре протаранил шесть машин

В Краснодаре на территории двора многоквартирного дома на улице Питерская 36-летний житель Адлера, находясь за рулем автомобиля BMW, совершил наезд на шесть припаркованных автомобилей. Инцидент произошел вечером 15 апреля около 19:30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, у водителя имелись внешние признаки алкогольного опьянения. Однако от прохождения медицинского освидетельствования нарушитель отказался.

В результате происшествия телесных повреждений никто не получил. Владельцы поврежденных транспортных средств приступили к оценке материального ущерба. В отношении водителя составлены административные протоколы по статьям 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и 12.26 КоАП РФ (невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования). Санкции предусматривают административный арест сроком до 15 суток и штраф в размере 45 тыс. руб. с лишением права управления транспортным средством на срок до двух лет.

Вячеслав Рыжков