Дело ижевчанина о производстве 130 кг наркотиков направят в Верховный суд УР

Прокуратура Удмуртии утвердила обвинительное заключение по делу 28-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном производстве более 130 кг наркотиков, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с января по май 2025-го обвиняемый, действуя в составе организованной группы, оборудовал нарколабораторию в Ижевске для производства синтетических наркотиков с целью последующего сбыта.

Правоохранительные органы пресекли его действия, изъяв более 130 кг наркотиков, а также прекурсоры и оборудование для их изготовления. Уголовное дело направят в Верховный суд Удмуртии для рассмотрения.