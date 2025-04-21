Прямое авиасообщение между Нальчиком и Казанью откроется 1 мая

Аэропорт Нальчика запускает прямые рейсы в Казань с 1 мая 2025 года. Перелеты будут осуществляться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Маршрут обслужит авиакомпания «UVTaero» на 50-местных лайнерах CRJ-200. Время отправления из Нальчика – 22:10, длительность полета составит 2 ч 55 мин.

Авиасообщение между городами стало возможным благодаря субсидированным тарифам при поддержке правительств Республики Татарстан и Кабардино-Балкарской Республики.

Николай Аксенов