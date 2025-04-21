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Прямое авиасообщение между Нальчиком и Казанью откроется 1 мая

Аэропорт Нальчика запускает прямые рейсы в Казань с 1 мая 2025 года. Перелеты будут осуществляться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Маршрут обслужит авиакомпания «UVTaero» на 50-местных лайнерах CRJ-200. Время отправления из Нальчика – 22:10, длительность полета составит 2 ч 55 мин.

Авиасообщение между городами стало возможным благодаря субсидированным тарифам при поддержке правительств Республики Татарстан и Кабардино-Балкарской Республики.

Николай Аксенов

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