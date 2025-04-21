Тольяттинское предприятие запустило серийный выпуск деталей для Lada Iskra

На тольяттинском предприятии «Интэкспласт» начался серийный выпуск деталей интерьера, экстерьера и подкапотного пространства для нового автомобиля Lada Iskra. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Инвестиции в расширение производства превысили 275 млн руб. Из них 152,5 млн рублей предоставлено федеральным Фондом развития промышленности (ФРП) по программе «Комплектующие изделия». Привлеченные средства компания направила на приобретение 10 современных термопластавтоматов, оснащенных роботами и конвейерами. Это позволило расширить производственные мощности и освоить выпуск более 50 наименований автокомпонентов, включая обивку дверей и багажника, облицовку бампера, воздушные фильтры, панель радиоприемника и другие детали.

Продукция изготавливается из отечественных гранул, что обеспечивает 100% локализацию производства. На предприятии также выпускают детали для других моделей Lada.

На АвтоВАЗе 19 апреля состоялся торжественный запуск промышленного производства новой модели Lada Iskra.

Андрей Сазонов