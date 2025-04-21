В Ижевске началась установка углового 3D-экрана с эффектом погружения возле ТРК «Петровский»

В Ижевске начали монтаж углового 3D-экрана с эффектом полного погружения Naked-eye (Нэйкед-ай), сообщает пресс-служба агентства Astrum-Media («Аструм-Медиа»). Установка объекта началась в апреле на ул. Петрова, 27а, возле торгово-развлекательного комплекса «Петровский». Площадь экрана составит 100 м, длина и ширина — 17 и 6 м соответственно. Разрешение матрицы составляет 2160 на 720 пикселей. На экране будут транслироваться как обычные 2D-ролики, статичные изображения и анимация, так и 3D-видео с технологий Naked-eye.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено рекламным агентством Astrum-Media Фото: предоставлено рекламным агентством Astrum-Media

«Подобное стирание границы (за счет технологии.— "Ъ-Удмуртия") между виртуальным и реальным пространством создает вау-эффект и заставляет случайных прохожих остановиться, чтобы досмотреть рекламу до конца. Это значительно повышает как вовлеченность людей в рекламу, так и виральность рекламы»,— добавили в Astrum-Media. В агентстве отмечают, что 3D-эффект позволяет выделить рекламируемый продукт среди конкурентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено рекламным агентством Astrum-Media Фото: предоставлено рекламным агентством Astrum-Media

Аналогичные объекты функционируют в деловых и развлекательных кварталах, а также в бизнес-центрах крупных мегаполисов. В их числе — Москва, Сеул, Лос-Анджелес, Гонконг. В Ижевске 3D-экран разместят возле ТРК «Петровский», средняя ежемесячная посещаемость которого — 600 тыс. человек. Установкой объекта занимается «Astrum-Media».

ИП Беляев Н.Н.