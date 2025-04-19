Объем ипотечного кредитования в Петербурге увеличился на 3% за месяц

По итогам марта объем выданных ипотечных кредитов в Петербурге увеличился на 3% по сравнению с показателем за февраль. В первом месяце весны он составил 14,16 млрд рублей, сообщают со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) «Ведомости Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В марте банки в Петербурге выдали в общей сложности 2490 ипотечных кредитов — на 1% больше, чем в феврале. Средний объем кредита вырос на 2%, составив 5,68 млн рублей, а средний срок выдачи ипотеки увеличился на 5 месяцев, достигнув 273 месяцев (22 года и 9 месяцев).

В целом по РФ за март банки выдали гражданам 52 тыс. ипотечных кредитов на сумму 230,1 млрд рублей. По сравнению с результатами февраля выдача жилищных кредитов выросла на 7%, а объем — на 10%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на начало марта объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в Петербурге достиг 4,9 млрд рублей. По сравнению с соответствующим месяцем прошлого года показатель вырос на 40%.

Андрей Цедрик