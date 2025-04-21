В Оренбуржье суд оставил без изменений приговор по уголовному делу о незаконном пересечении границы РФ

Оренбургский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу 30-летнего иностранного гражданина. Ранее приговором Первомайского районного суда он был признан виновным по ч. 2 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы РФ лицом, въезд которому заведомо для виновного не разрешен».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, осужденный знал о запрете въезда в Россию. Он изменил паспортные данные у себя на родине, после чего дважды пересек границу России под новыми именем и фамилией, однако был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ.

Суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Осужденный не согласился с размером назначенного наказания и обжаловал постановленный приговор. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для удовлетворения жалобы. Вердикт вступил в законную силу.

Алексей Алексеев