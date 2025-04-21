Дума Ставрополя объявила конкурс на должность главы города

Дума Ставрополя опубликовала проект решения о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города, который состоится 17 июня после истечения полномочий действующего мэра Ивана Ульянченко. Документ будет рассмотрен депутатами на заседании 25 апреля, следует из сообщения официального сайта городского парламента.

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В состав конкурсной комиссии городская Дума утвердила троих депутатов: Александра Кочергу, Геннадия Тищенко и Всеволода Чернова. Остальных членов комиссии назначит губернатор Владимир Владимиров.

Проект решения содержит требования к претендентам на пост главы Ставрополя. Участвовать в конкурсе могут граждане старше 21 года без ограничений пассивного избирательного права. Кандидаты должны знать законодательство РФ и Ставропольского края, обладать навыками планирования, управления, контроля и организации.

Прием документов начался 13 апреля и продолжится до 30 мая.

Николай Аксенов