968 млн рублей выделили компании Удмуртии на охрану окружающей среды в 2024 году
968 млн руб. инвестировали крупные и средние организации Удмуртии в природоохранную деятельность в 2024 году, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Из них 892 млн руб. выделили на новое строительство природоохранных объектов. Все средства были использованы за счет собственных ресурсов организаций.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
552 млн руб. или 57% от всех инвестиций направили на охрану и рациональное использование земель. Наибольшую часть этих средств — 538 млн руб. — освоили предприятия нефтегазовой отрасли для устранения последствий загрязнения почвы и восстановления ее плодородного слоя.
На охрану водных ресурсов было выделено 111 млн руб. Из них 73% пошли на очистку сточных вод, в основном за счет организаций пищевой промышленности и водоснабжения. Затраты на охрану атмосферного воздуха составили 9% от общей суммы или 89 млн руб. Их направили на сокращение выбросов парниковых газов и установку систем улавливания загрязняющих веществ.