968 млн рублей выделили компании Удмуртии на охрану окружающей среды в 2024 году

968 млн руб. инвестировали крупные и средние организации Удмуртии в природоохранную деятельность в 2024 году, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Из них 892 млн руб. выделили на новое строительство природоохранных объектов. Все средства были использованы за счет собственных ресурсов организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

552 млн руб. или 57% от всех инвестиций направили на охрану и рациональное использование земель. Наибольшую часть этих средств — 538 млн руб. — освоили предприятия нефтегазовой отрасли для устранения последствий загрязнения почвы и восстановления ее плодородного слоя.

На охрану водных ресурсов было выделено 111 млн руб. Из них 73% пошли на очистку сточных вод, в основном за счет организаций пищевой промышленности и водоснабжения. Затраты на охрану атмосферного воздуха составили 9% от общей суммы или 89 млн руб. Их направили на сокращение выбросов парниковых газов и установку систем улавливания загрязняющих веществ.