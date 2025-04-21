В Ставрополе осудили 15 бывших сотрудников филиала университета МВД за взятки

Октябрьский районный суд Ставрополя вынес приговор 15 бывшим сотрудникам ставропольского филиала Краснодарского университета МВД, которые брали взятки со студентов за гарантированную сдачу экзаменов. Подсудимым назначено наказание от 6 лет 9 месяцев до 18 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

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Дополнительно каждый приговорен к штрафу от 500 тыс. до 3 млн руб., лишению специальных званий и запрету на определенные виды деятельности.

Участники группы признаны виновными в организации преступного сообщества, получении взяток, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывных устройств.

За период деятельности с 2015 года общая сумма взяток превысила 5,8 млн руб.

Николай Аксенов