ВЦИОМ выяснил отношение россиян к малой родине

В рамках открывшегося 21 апреля в Москве муниципального форума «Малая Родина — сила России» гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров представил результаты опроса, посвященного отношению россиян к местным проблемам. Из них, в частности, следует, что доля респондентов, оценивающих ситуацию в своем населенном пункте «скорее как хорошую», за последние пять лет заметно выросла, а вот тех, кто «в целом одобряет» деятельность главы своего города или села, стало меньше (см. график).

«Размер имеет значение»,— констатировал социолог, обратив внимание на зависимость ответов от величины муниципалитета. «Масштаб напрямую связан с уровнем финансирования и качеством работы властей»,— пояснил он. По данным господина Федорова, 64% опрошенных считают, что в целом ситуация в их населенном пункте развивается в правильном направлении, 24% — что «они идут не туда», а еще 12% затрудняются ответить.

Но когда россиянам задают более конкретный вопрос — в какую сторону изменится комфортность населенного пункта в ближайшие три года,— положительных преобразований ожидает только 41%. Еще 36% ждут, что все останется как есть, а 14% — что ситуация ухудшится. «Здесь баланс уже негативный, существенных улучшений в короткой перспективе люди в основном не ожидают»,— объяснил Валерий Федоров. Среди причин, на которые указывают россияне, говоря о снижении комфортности своих городов, лидируют проблемы в здравоохранении (51%), рост безработицы и сокращение зарплат (41%), ошибки и плохая работа местной власти (35%), износ коммунальных сетей (33%), проблемы в сфере образования, а также износ и недостаток дорог (по 31%).

Андрей Прах