В отношении саратовчанки возбудили дело после избиения медсестры

Следственный отдел по Фрунзенскому району Саратова возбудил в отношении 35-летней женщины уголовное дело о нанесении побоев сотруднице медучреждения (ст. 116 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Как выяснилось, накануне, 20 апреля, фигурантка в медучреждении несколько раз ударила рукой медсестру. В итоге пострадавшая получила закрытую травму черепа и сотрясение головного мозга.

До этого медсестра производила осмотр супруга фигурантки. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов