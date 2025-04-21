В первом квартале грузооборот морского порта Ростова упал на 19%

Грузооборот ростовского морского порта по итогам первого квартала упал на 19,5%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объемы сократились до 2,9 миллиона рублей. Об этом сообщают в Ассоциации морских портов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк / купить фото Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк / купить фото Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов

Из сообщения следует, что по уровню снижения показателей грузооборота порт Ростова занял второе место. Самый крупный южный порт Новороссийск расположился на третьем месте. Но несмотря на падение перевалки в 8,7% грузооборот здесь остается самым большим — 39,3 млн тонн.

Падение этого показателя зафиксировали и в других портах Азово-Черноморского бассейна. Суммарные объемы перевалки грузов сократились на 11,6% — до 62,6 млн тонн.

Мария Хоперская