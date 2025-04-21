Заявки на участие в программе «Герои Дона» подали более 1,1 тысячи человек

В Ростовской области завершился первый этап кадровой программы «Герои Дона». Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Дона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По словам главы региона, заявки на участие в программе подали более 1,1 тыс. человек, из которых свыше 600 находятся в зоне проведения спецоперации, а более 300 являются ветеранами боевых действий. Кроме того, 31 заявка поступила от военнослужащих-женщин.

Возраст почти половины соискателей достигает 35 лет. 36% заявителей удостоены государственных наград. Так, медаль Жукова есть у 160 человек, медаль Суворова — у 158, орден Мужества — у 81.

Заявки поступали не только из Ростовской области, но и из Краснодарского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга и Москвы, ЛНР и ДНР, отметил Юрий Слюсарь.

Кадровая программа «Герои Дона» — региональное продолжение президентского проекта «Время героев». Его цель — подготовка руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях. Итоговый список участников объявят до 1 июля.

Следующим этапом станет «диагностика управленческого опыта и потенциала».

Константин Соловьев