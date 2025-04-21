Вячеслав Гладков: белгородцы смогут выбрать объекты для благоустройства в 2026 году

Жители Белгородской области с 21 апреля по 12 июня смогут принять участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проекты будут реализованы в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Проголосовать могут все желающие от 14 лет. Для участия доступна платформа zagorodsreda.gosuslugi.ru, а также волонтеры в общественных местах и мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе».

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2018 года по поручению президента РФ Владимира Путина для улучшения качества жизни, сохранения исторического наследия городов и благоустройства территорий.

В правительстве региона отметили, что с 2017 года в Белгородской области благоустроено 288 общественных территорий. В 2024 году преобразована 31 территория, включая три дворовые зоны и 28 общественных пространств в 12 муниципалитетах области. Среди проектов — дендропарк в поселке Разумное Белгородского района.

Также в планах было реализовать четыре проекта-победителя всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за 495 млн руб. в сумме. В Алексеевке ожидалось благоустройство площади Победы и прилегающих территорий. В Губкине — обустройство городского пляжа, а в Строителе — парка «Маршалково». В Шебекино была намечена ревитализация территории химического завода.

Егор Якимов