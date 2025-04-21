После ДТП на квадроцикле с погибшим ребенком в Казани возбуждено уголовное дело

По факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб мальчик на квадроцикле возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После ДТП на квадрацикле с погибшим ребенком в Казани возбуждено уголовное дело

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Казани После ДТП на квадрацикле с погибшим ребенком в Казани возбуждено уголовное дело

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Казани

По версии следствия, 15-летняя девочка без водительских прав передвигалась на квадроцикле вместе с 12-летним братом по автодороге Казань — Шемордан. Несовершеннолетняя не уступила дорогу встречному автомобилю и столкнулась с ним.

Мальчик скончался в машине скорой помощи, а его сестра была доставлена в больницу с травмами.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД).

Дарья Сайфиева