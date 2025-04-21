Жители КБР выберут 27 территорий для благоустройства в 2026 году

Жители Кабардино-Балкарии народным голосованием выберут 27 общественных пространств для благоустройства в муниципалитетах республики в 2026 году. Об этом сообщает Минстрой КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«В Нальчике предложили семь территорий, в Прохладном — шесть, в Майском и Тереке — по три, в Чегеме, Тырныаузе, Баксане и Нарткале — по две»,— указано в сообщении ведомства.

Минстрой подчеркивает, что объекты, получившие максимальное число голосов, будут обновлены уже в следующем году. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее в Кабардино-Балкарии было облагорожено более 200 общественных территорий.

Николай Аксенов