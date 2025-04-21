На трех участках побережья Анапы повторно обнаружили следы мазута

На трех участках побережья в районе Анапы зафиксированы новые выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.atorus.ru Фото: www.atorus.ru

По данным мониторинга, проведенного утром 21 апреля, загрязнения обнаружены на пляже около детского лагеря «Приморский» в селе Витязево.

Следы мазута также обнаружили на участке возле отеля «Пляжный поселок» и в районе базы отдыха «Одиссея». На местах работают бригады из Выселковского, Мостовского и Новокубанского районов.

Волонтеры приступили к ликвидации последствий загрязнения. Выбросы преимущественно состоят из мелкой фракции мазута и нефтяной пленки.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о непригодности пляжей Анапы и Темрюкского района для купания. При этом качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха в указанных зонах соответствует действующим санитарным нормам.

Загрязнение побережья Кубани нефтепродуктами произошло после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря. Выброс мазута на прибрежную полосу произошел на протяжении 54 км в Анапе и в Темрюкском районе.

Анна Гречко