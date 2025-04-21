На участке Северного вала Выборгского замка размыло кладку

Специалисты в ночь на 21 апреля зафиксировали локальное размытие кладки эскарпа (крутого откоса, — Ъ) на участке Северного вала Выборгского замка, об этом сообщает пресс-служба объединенного музея-заповедника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия обрушения кладки в Выборгском замке

Фото: vk.com / vyborgmuseum Последствия обрушения кладки в Выборгском замке

Фото: vk.com / vyborgmuseum

Работы по предотвращению аварийных ситуации и консервации данного объекта были запланированы в текущем году по аналогии с проведеннными в прошлом году работами на Южном валу.

Дальнейшую информацию о ходе работ обещают публиковать по мере поступления. В настоящее время реставраторы направили запрос в правительство Ленобласти для получения необходимой поддержки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что башню святого Олафа открыли после реставрации. Внутри запустили стеклянный лифт, который делает обзорную площадку доступной для людей с ограниченными возможностями.

Андрей Маркелов