Из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуировали 797 жителей

Число эвакуированных из освобожденных населенных пунктов Курской области мирных жителей выросло до 797, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн на заседании облправительства. Сколько из них находятся в пунктах временного размещения — он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Эвакуация из Суджанского района идет с 12 марта. В начале апреля, отчитываясь об эвакуации 709 человек, господин Хинштейн сообщал, что среди них были 74 человека, нуждающихся в медицинской помощи. На лечении в Курской областной клинической больнице оставались 18 из них. Тогда власти региона сообщали, что 290 человек из общего числа эвакуированных живут в ПВР, 419 человек забрали родственники.

В середине апреля МЧС сообщало, что всего в ПВР находятся более 6 тыс. человек. На тот момент связь с родственниками была установлена более чем у 2,2 тыс. жителей.

Полина Мотызлевская