Фигуристы Худайбердиева и Базин объявили о завершении карьеры

Чемпионы России 2023 года в танцах на льду фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин объявили о завершении карьеры. Их слова приводит «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Основной нашей целью была поездка на Олимпиаду. Все это время боролись и держались с надеждой, что нам откроют дорогу на Олимпийские игры. Со всем пониманием ситуации отбора, с информацией, что мы на отбор не поедем, договорились и приняли решение, что пора нам двигаться дальше. Внутри России целей мы, наверное, уже не ставили. То, что хотели выиграть,— мы выиграли»,— заявил Базин.

Елизавете Худайбердиевой 22 года, Егору Базину 29 лет. Они выступали в дуэте с 2020 года, тренировались под руководством Александра Жулина. В сезоне-2022/23 выиграли чемпионат России. Также фигуристы являются двукратными вице-чемпионами страны (2024, 2025) и бронзовыми призерами национального первенства (2022).

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой из-за начала спецоперации на Украине. В декабре 2024 года ISU допустил россиян к отбору на Олимпийские игры 2026 года. 28 февраля Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подала списки кандидатов на участие в квалификационном турнире, который пройдет в сентябре в Пекине. Имена участников станут известны после того, как ISU утвердит нейтральный статус для фигуристов.

Таисия Орлова