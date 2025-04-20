За прошедшие сутки вооруженные силы Украины потеряли 155 солдат на курском направлении. Уничтожены два бронетранспортера, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, пусковая установка РСЗО «Ураган» и станция радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

До начала Пасхального перемирия подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Горналь.

Всего с начала боевых действий на данном направлении украинская армия потеряла 75 325 человек, 411 танков, 335 боевых машины пехоты, 309 бронетранспортеров, 2 281 боевую бронированную машину, 2 747 автомобилей, 629 артиллерийских орудий, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 28 ЗРК, десять транспортно-заряжающих машин, 129 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы и 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники.

За прошлые сутки ВСУ в направлении Курской области поражены живая сила в виде 130 военнослужащих. Были уничтожены три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Анна Швечикова