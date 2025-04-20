За сутки ВСУ потеряли 155 военных на курском направлении
За прошедшие сутки вооруженные силы Украины потеряли 155 солдат на курском направлении. Уничтожены два бронетранспортера, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, пусковая установка РСЗО «Ураган» и станция радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
До начала Пасхального перемирия подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Горналь.
Всего с начала боевых действий на данном направлении украинская армия потеряла 75 325 человек, 411 танков, 335 боевых машины пехоты, 309 бронетранспортеров, 2 281 боевую бронированную машину, 2 747 автомобилей, 629 артиллерийских орудий, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 28 ЗРК, десять транспортно-заряжающих машин, 129 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы и 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники.
За прошлые сутки ВСУ в направлении Курской области поражены живая сила в виде 130 военнослужащих. Были уничтожены три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.