В Карачаево-Черкесии объявлено экстренное предупреждение из-за ливней, прогнозируемых с 22 по 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

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По информации регионального управления министерства, проливные дожди могут стать причиной чрезвычайных ситуаций в регионе. Ведомство прогнозирует возможные повреждения дамб, образование заторов на федеральных и местных трассах.

«Местами в КЧР ожидаются сильные дожди, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20 м/c. На реках прогнозируется подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах — сход селей малого объема»,— говорится в сообщении.

Кроме того, обильные осадки представляют угрозу для сельскохозяйственных культур. МЧС призывает жителей республики соблюдать меры предосторожности в указанный период.

Николай Аксенов