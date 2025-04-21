Имущественный комплекс «Юрмаша» выставлен на повторный конкурс за 2,45 млрд руб.

В связи с отсутствием заявок на первый конкурс по продаже имущественного комплекса обанкроченного ООО «Юргинский машиностроительный завод» («Юрмаш») в Кузбассе проведут новые торги. Как сказано в объявлении на сайте единого реестра сведений о банкротствах, закрытый конкурс с требованием «обеспечить сохранение целевого назначения имущественного комплекса и имущества мобилизационного значения должника» назначен на 15 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Брыкина / Сибирский уголь, Коммерсантъ Фото: Елена Брыкина / Сибирский уголь, Коммерсантъ

Стартовая цена лота установлена в размере 2,45 млрд руб., что на 10% ниже предыдущего предложения. В состав комплекса «Юрмаша» входят производственные цеха, ТЭЦ, объекты незавершенного строительства, оборудование, товарно-материальные ценности, земельные участки, транспортные средства и многое другое. Кроме того, из имущества предприятия повторно выставлены на открытый конкурс ДК «Победа» за 49,4 млн руб. (54,9 млн руб. —цена первых торгов) и насосно-фильтровальная станция со стартовой ценой 3,67 млн руб. (4,07 млн руб.).

«Юрмаш» был признан несостоятельным в сентябре 2020 года и вскоре прекратил работу, уволив персонал. В 2022 году производственную деятельность на площадях предприятия возобновило ООО «Промышленная компания «Юрмаш», 100% его уставного капитала было продано в марте 2025 года московскому ООО «Девелопленд» за 16,85 млн руб.

Игорь Лавренков, Кемерово