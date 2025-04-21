«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Главное событие на мировом рынке — это радикальное снижение доллара, его индекс в азиатскую сессию потерял 1,2%. Американская валюта активно падает ко всем основным, особенно к швейцарскому франку, к евро — на 1,3%. Цены на золото идут вверх. Тройская унция стоит рекордные $3,4 тыс. Является ли этот тренд знаковым? И на что обратить внимание инвесторам? Разобраться в ситуации экономическому обозревателю “Ъ FM” Олегу Богданову помог эксперт финансовой платформы Bitbanker Владимир Зернов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: С чем связано такое обострение?

Владимир Зернов: Президент США Дональд Трамп очень сильно давит на главу ФРС Джерома Пауэлла либо чтобы он снизил ставку, либо уволился. И сообщение о том, что команда Трампа изучает юридические пути избавиться от Пауэлла, вызвало такое резкое движение на рынках, потому что независимость ФРС является одним из ключевых факторов привлекательности вообще американской юрисдикции. И когда независимость Центрального банка ставится под сомнение, то это плохой знак. И то, что мы видим, похоже на бегство из американских активов. То есть инвесторы, которые считали, что американские активы являются тихой гаванью, и деньги надо всегда держать в них, сейчас пересматривают эту позицию. И поскольку американские активы самые удерживаемые в мире, они есть практически у всех фондов, то и движение получается сильным, когда они все ломятся в одну дверь, которая не очень широко открыта. И из-за этого мы видим такие сильные движения по индексу доллара, да и по другим американским активам.

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