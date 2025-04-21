В СКФО 5% сделок с застройщиками прошли с использованием ИИ
Доля сделок с застройщиками, совершенных в Сбербанке с применением искусственного интеллекта, достигла 11% в Южном федеральном округе и 5% в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на итоги конференции «Время изменений: жилье. От прогнозов к реальности».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Сбербанк внедрил искусственный интеллект в процесс выдачи кредитов застройщикам, что позволило одобрить финансирование строительных проектов на сумму более 1,4 трлн руб. и сократить время принятия решений до 3-5 дней.
«Благодаря применению AI Сбер выдает коммерческое предложение по типовым сделкам финансирования жилья за один день. Далее, если клиент согласен на условия, предложенные AI, и после предоставления клиентом документов»,— указано в официальном сообщении банка.