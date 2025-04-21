Суд на Кубани обязал страховую выплатить участнику СВО возмещение по полису ДМС

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции поддержал решение, которым страховая компания обязана выплатить получившему увечье участнику специальной военной операции выплату по полису добровольного страхования. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Фото: пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции

В 2020 году житель Кубани заключил с банком договор потребительского кредита, условием которого было участие в Программе добровольного страхования жизни и здоровья на срок кредитования. В 2022 году он отправился на СВО, где получил тяжелое увечье, отмечается в релизе.

Страховая компания отказала ему в страховой выплате, мотивируя свой отказ тем, что инвалидность установлена в результате военной травмы, и участник СВО обратился в суд.

Советский районный суд города Краснодара частично удовлетворил его требования. Он указал, что с учетом буквального толкования условий договора страхования, установление группы инвалидности является страховым случаем, поскольку событие наступило в результате несчастного случая.

Однако крайсуд не признал данный случай страховым, поскольку полученная застрахованным лицом травма произошла вследствие события, наступившего в результате военных действий, которое Правила страхования жизни, утвержденные страховщиком, не относят к страховым случаям.



«Кассационный суд отменил определение крайсуда и оставил в силе решение суда первой инстанции, признав ключевым обстоятельством для разрешения спора тот факт, что названные Правила страхования жизни не были вручены страхователю»,— сообщает пресс-служба инстанции.

Михаил Волкодав