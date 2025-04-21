Суд Сочи конфисковал имущество экс-депутата на 635 млн рублей

Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о конфискации имущества бывшего депутата Сочинского городского собрания Сурена Эксузяна на сумму 635 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gs-sochi.ru Фото: gs-sochi.ru

Согласно постановлению суда, в доход государства обращены два земельных участка общей стоимостью 525 млн руб. и денежные средства в размере 110 млн руб. Решение подтвердило коррупционный характер приобретения активов экс-депутатом.

Аналогичный иск рассматривался судом в 2023 году, однако в 2024 году Верховный суд РФ отменил прежнее постановление, указав на неполноту правовой оценки. После повторного разбирательства аргументы прокуратуры были признаны обоснованными.

В ходе расследования установлено, что Сурен Эксузян, используя льготы, предназначенные Герою Советского Союза, неправомерно оформил в собственность участок площадью 2 тыс. кв. м рядом с государственной резиденцией «Бочаров Ручей», где впоследствии возвел апартаменты. Также ему удалось завладеть еще одним участком площадью 1 га в центре Сочи под предлогом строительства жилья, несмотря на фактическое нахождение там временных металлоконструкций.

Деятельность бывшего депутата получила и уголовно-правовую оценку. Сейчас Сурен Эксузян фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных с махинациями с землей на территории Сочинского национального парка.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что 19 февраля 2025 года Сурен Эксузян был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве и заключен под стражу решением Центрального районного суда Сочи.

Анна Гречко