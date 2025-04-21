Жителя Кузбасса осудили на 4 года за комментарий в интернете

В Кузбассе суд вынес приговор местному жителю за реабилитацию нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) в интернете. Ему назначили четыре года и четыре месяца колонии общего режима, сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как установило следствие, в мае прошлого года фигурант дела пролистывал новостную ленту в одном из мессенджеров. Под новостью о предусмотренной законом ответственности за порчу символа воинской славы кемеровчанин «оставил комментарий, осквернивший символ воинской славы России».

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в ведомстве, ранее подсудимый был осужден за неоднократную пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики (ч . 1 ст. 282.4 УК РФ).

В конце марта этого года, как писал «Ъ-Сибирь», жителю Прокопьевска предъявили обвинения в пропаганде терроризма и организации деятельности террористической организации. По версии следствия, 23-летний житель Кузбасса с декабря 2023-го по март 2025 года размещал в мессенджере информацию, оправдывающую деятельность запрещенного террористического объединения.

Александра Стрелкова