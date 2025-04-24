10 самых высоких повышений дорожных штрафов в 2025 году

Причина для штрафа Статья КоАП Размер штрафа до 01.01.2025 (руб.) Размер штрафа после 01.01.2025 (руб.) 1 Превышение скорости на 20 до 40 км/ч Ч. 2 ст. 12.9 500 750 2 Превышение скорости на 40 до 60 км/ч Ч. 3 ст. 12.9 1000–1500 1500–2250 3 Превышение скорости на 60 до 80 км/ч Ч. 4 ст. 12.9 2000–2500 3000–3750 4 Превышение скорости на 80 км/ч Ч. 5 ст. 12.9 5000 7500 5 Управление ТС в состоянии опьянения Ч. 1, 2, 3 ст. 12.8 30000 45000 6 Непристегнутый ремень безопасности Ст. 12.6 1000 1500 7 Проезд на запрещающий сигнал светофора Ч. 1 ст. 12.12 1000 1500 8 Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения Ч. 4 ст. 12.15 5000 7500 9 Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части Ч. 1 ст. 12.16 500 750 10 Непредоставление преимущества в движении скорой помощи, полиции, пожарной машине и прочих с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом Ч. 2 ст. 12.17 3000–5000 4500–7500