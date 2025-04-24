Плюсы новых дорожных штрафов

Анализ статистики ГИБДД показывает, что ужесточение наказаний действительно положительно сказывается на количестве совершенных правонарушений, например, ужесточение наказания за «пьяную езду» в предыдущие годы привело к снижению количества таких нарушений на 18%. Введение более суровых санкций в 2025 году, вероятно, продолжит эту положительную динамику. Максимальный размер штрафа за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повысили до 300 тыс. руб. Данное нарушение, по данным ГИБДД, становится причиной каждого третьего смертельного ДТП в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член Ассоциации юристов России, управляющий партнер юридической компании «Протектор» Игорь Вахромов

Фото: Предоставелно компанией «Протектор» Член Ассоциации юристов России, управляющий партнер юридической компании «Протектор» Игорь Вахромов

Фото: Предоставелно компанией «Протектор»

Однако важно понимать, что одни лишь штрафы не решат проблему безопасности полностью. Для устойчивого эффекта необходимо сочетание карательных мер с улучшением дорожной инфраструктуры, расширением сети камер видеофиксации и повышением культуры вождения через образовательные программы. По прогнозам экспертов, комплекс этих мер может снизить смертность на дорогах еще на 5–10% в текущем году.

Большинство автолюбителей незаслуженно считают, что система обжалования штрафов в России неэффективна. Хотя, например, в Европе, из-за неповоротливой бюрократической системы добиться справедливости практически невозможно, это единичные случаи, а в России вам достаточно зайти на «Госуслуги» и написать письмо в свободной форме, приложить фотографии, подтверждающие вашу правоту, и подождать 30 календарных дней — это установленный законодательством срок рассмотрения вашей жалобы. По данным ГИБДД, около 7% штрафов отменяются, что довольно много и свидетельствует о системных проблемах в работе автоматических систем фиксации нарушений. Для улучшения ситуации необходимо внедрить предварительную проверку штрафов, например, с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Игорь Вахромов, член Ассоциации юристов России, управляющий партнер юридической компании «Протектор»