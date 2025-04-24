«Мы наблюдаем массовый спрос на ЦФА»

На фоне ожиданий снижения Центробанком ключевой ставки инструменты денежного рынка постепенно теряют актуальность для инвесторов по сравнению с прошлым годом. При этом российский рынок акций остается под давлением, поэтому инвесторам важно найти новые возможности. О том, какие активы сегодня могут поспорить по доходности со вкладами, а какие — снизить налоговую нагрузку, рассказал начальник управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Асланбек Начоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Асланбек Начоев

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ Начальник управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Асланбек Начоев

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ

— Как в нынешних условиях обеспечить себе безопасный пассивный доход?

— Одно из наиболее актуальных и интересных направлений для инвестиций — облигации федерального займа (ОФЗ). По сути, это бенчмарк для безрискового пассивного дохода для любого из инвесторов, учитывая текущую денежно-кредитную политику и цели Центробанка по борьбе с инфляцией, а также высокую ставку доходности ОФЗ на длительном горизонте — не менее двух-трех лет. Поэтому такой инструмент наиболее предпочтителен для консервативных инвесторов.

Даже несмотря на то, что Центробанк не снимает с повестки возможное повышение ключевой ставки, у нас есть понимание, что долгосрочный прогноз все-таки на снижение. И на этом консервативный инвестор долгосрочно может зафиксировать ставку, а также воспользоваться дополнительной возможностью от государства в виде налоговых послаблений через новый вид ИИС-3. Так, ОФЗ можно купить на индивидуальный инвестиционный счет и либо получать купонный доход без уплаты налога, либо возвращать 13% от внесенной на счет суммы.

— Продолжая тему налогов, расскажите, какие еще существуют инструменты с налоговыми льготами?

— Это действительно актуальная тема для инвесторов сегодня. Один из перспективных инструментов, который интересен в первую очередь состоятельным инвесторам,— личные фонды, которые доступны с 2022 года. По сути, это аналог траста. Он позволяет, с одной стороны, сохранить персональные данные, поскольку его участники анонимны, с другой — реализовать передачу состояния своим наследникам без оглядки на правила действующего наследственного законодательства. Передача имущества от учредителя в фонд не требует уплаты налога, кроме того, фонды, получающие преимущественно пассивный доход, уплачивают 15% налога на прибыль вместо стандартных 25%.

Чаще всего личные фонды используются в связке с ЗПИФами, которые также позволяют снизить налоговую нагрузку в долгосрочном периоде. Так что это новый тренд для крупного капитала, который мы видим и однозначно приветствуем в силу того, что это в том числе соответствует мировой практике.

— Стоит ли сегодня инвестировать в инструменты, связанные с золотом, на фоне новых рекордов его стоимости?

— Золото — это хороший защитный актив в текущей волатильной и малопредсказуемой обстановке. На наш взгляд, активный рост золота, который мы наблюдаем в последнее время, еще не исчерпал свой потенциал. Это связано с общими геополитическими рисками и пересмотром валютных отношений между странами. Для российских клиентов золото является возможностью зафиксировать позиции в недружественной валюте, так как цена золота привязана к доллару. По факту это одна из наиболее распространенных и востребованных альтернатив для валютной диверсификации портфеля, особенно в период геополитической нестабильности. Формы инвестиций могут быть разными — от фондов, привязанных к золоту, до физических покупок с оптимальной налоговой нагрузкой.

— Как еще можно хеджировать валютные риски?

— Среди наиболее интересных инструментов — замещающие облигации. Это прекрасный актив для того, чтобы получить доходность по курсу, близкому к Центробанку, а также дополнительный доход в 5–7% годовых в рамках владения бумагой. Плюс замещающие облигации не подпадают под налог по валютной переоценке, что дополнительно делает этот инструмент крайне интересным для тех, кто хочет сейчас заработать на укреплении рубля.

— Что вы рекомендуете клиентам, которые рассматривают инвестиции в криптовалюты?

— В современном мире, конечно, нельзя обойтись без упоминания криптоактивов. В обиходе они уже становятся в один ряд с золотом. Тут важно помнить о существующих в России ограничениях на приобретение криптовалюты и учитывать позицию Центробанка, а также то, что актив крайне волатильный и малопредсказуемый. Но при этом мы все же видим, что инвесторы используют этот инструмент, хотя он и не является инструментом первого выбора для неискушенного классического инвестора.

— Растет интерес инвесторов к цифровым финансовым активам (ЦФА). Какие дополнительные возможности инвесторам дает этот инструмент?

— Это новый вид учета прав, и однозначно это крайне интересный для инвестора актив, поддерживаемый регулятором. Мы видим рост количества размещений, в первую очередь долговых, потому что эмитенты видят в таком инструменте возможность снизить стоимость капитала. При высокой ставке каждые полпроцента — крайне важная составляющая расходов, и по этой причине мы наблюдаем массовый спрос на ЦФА как со стороны эмитентов, так и со стороны инвесторов. На мой взгляд, цифра еще не раскрыла весь свой потенциал с точки зрения финансовой инженерии, условий передачи права, условий собственно выплат. Поэтому я уверен, что на этом рынке мы еще увидим крайне интересные для инвесторов дополнительные возможности.

Алиса Леонидова