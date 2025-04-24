По оценке «Эйлер Аналитические Технологии», в первом квартале крупнейшие публичные компании могли выплатить около 430 млрд руб. дивидендов, во втором квартале будет выплачено уже около 884 млрд руб., в третьем квартале — около 1,7 трлн руб. и еще около 1 трлн руб.— в четвертом. «Пик выплат дивидендов традиционно приходится за третий квартал, так как многие крупные компании в этот период выплачивают годовые дивиденды. В то же время в первом и четвертом кварталах компании, как правило, ограничиваются промежуточными дивидендами за квартал или полугодие»,— объясняет сезонность Денис Иконников.