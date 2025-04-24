Весна нестабильности

Весна 2025 года принесла на мировые рынки волну нестабильности, сопоставимую с самыми турбулентными периодами последних лет. Обострение торгового конфликта между США и их крупнейшими партнерами, включая Китай, вызвало масштабные распродажи, резкий рост цен на золото и бегство капитала в защитные активы. Центральный банк России в своих сценарных расчетах предупреждает о риске глобального кризиса, что заставляет инвесторов пересматривать привычные принципы управления капиталом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко

Фото: Предоставлено УК «АФ Капитал» Директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко

Фото: Предоставлено УК «АФ Капитал»

Тарифное противостояние между крупнейшими экономиками мира провоцирует новую фазу фрагментации мировой торговли. По мере усиления протекционизма это ведет к снижению глобального спроса, особенно на сырьевые товары. Основной канал давления на российскую экономику — падение цен на нефть. По прогнозу Goldman Sachs, средняя цена Brent в 2025 году составит $63 за баррель, а в 2026-м снизится до $58. Это отражает как риски глобальной рецессии, так и расширение предложения со стороны ОПЕК+.

Краткосрочную поддержку нефтяному рынку оказывает решение ОПЕК+ о сохранении ограничений на добычу в первом полугодии 2025 года. Однако при дальнейшем ослаблении мирового спроса даже текущие меры стабилизации могут оказаться недостаточными. Банк России в базовом сценарии ожидает цену Brent на уровне $65, но в стресс-сценарии — лишь $55 за баррель. Напомним, в 2024 году средняя цена составляла $80. Это означает снижение почти на треть и, как следствие, падение экспортных доходов, ухудшение платежного баланса и ограничение инвестиционной активности.

Если рисковый сценарий реализуется, ВВП России может сократиться на 3–4% уже в 2025 году. Инфляция может превысить 10%, а ключевая ставка — удерживаться на уровне 22–25%. Все это приведет к сжатию внутреннего спроса, удорожанию кредитов и росту нагрузки на корпоративный сектор. В такой среде важно не просто сохранить капитал, а выстроить устойчивую инвестиционную структуру.

Опыт предыдущих кризисов показывает, что активы ведут себя по-разному. В 2008–2009 годах индекс ММВБ потерял свыше 65%. В 2020 году, на пике пандемии, просадка составила 40%, но уже через полгода началось восстановление в потребительском и IT-сегменте. Золото традиционно служит «тихой гаванью»: плюс 25% в 2009 году, 18% в 2020-м. В 2025 году металл уже превысил $3300 за унцию и продолжает пользоваться спросом со стороны центробанков и институциональных инвесторов.

На фоне высокой инфляции и ключевой ставки внимание инвесторов смещается к инструментам денежного рынка, флоатерам и коротким ОФЗ. В 2015 году доходности по трехлетним выпускам достигали 14%, а сейчас бумаги сильных корпоративных эмитентов позволяют зафиксировать доходность на уровне 18–22% годовых. Это делает их логичным выбором в условиях дорогого заемного капитала и ограниченного доступа к внешним источникам финансирования.

Отдельного внимания заслуживают компании, ориентированные на внутренний рынок. После падения в 2022 году бумаги «Яндекса», X5, Headhunter показали рост до 40% за последние шесть месяцев. Причина — устойчивый спрос внутри страны и низкая зависимость от внешней торговли.

Попытки угадать дно рынка в такие периоды нередко приводят к ошибкам. Инвесторы, входившие в рынок на ранних фазах спада, без подтвержденного разворота монетарной политики, фиксировали убытки в течение трех-шести месяцев. Гораздо эффективнее оказывается стратегия пошагового входа в качественные бумаги, распределенного во времени и с акцентом на долгосрочный горизонт (более одного года). Облигации с фиксированной доходностью привлекательны в ожидании снижения ставок. Короткие ОФЗ и корпоративные облигации позволяют эффективно использовать текущие высокие ставки. Интересны дивидендные акции компаний с устойчивым внутренним спросом, таких как X5 Group, МТС, «Норникель» и Московская биржа, демонстрирующих стабильную дивидендную политику и высокую предсказуемость денежных потоков. Привлекательны фонды на золото и денежный рынок — как часть защитной подушки. Ликвидные БПИФы денежного рынка позволят временно разместить средства с высокой доходностью в рублях, сохраняя доступ к капиталу и возможность гибко реагировать на рыночную конъюнктуру.

Снижение экспортной выручки может давить на курс рубля, который демонстрирует укрепление с начала 2025 года благодаря жесткой ДКП и сильному сальдо платежного баланса. Локальную поддержку рублю оказывает спрос на него в конце налогового периода, что позволяет дополнить портфель квазивалютными инструментами на привлекательных уровнях. В 2025 году замещающие облигации остаются одним из немногих инструментов, позволяющих инвесторам одновременно получать высокую доходность, хеджировать валютные риски и диверсифицировать портфель в условиях ограниченного доступа к зарубежным активам.

На фоне высокой волатильности публичных рынков все больше состоятельных инвесторов смещают фокус в сторону прямых инвестиций и непубличных активов. Это направление, традиционно менее подверженное рыночной панике, может служить не только источником доходности, но и способом диверсификации. Прямые инвестиции в малый и средний бизнес, логистику, IT-инфраструктуру, индустрию моды или агросектор, ориентированные на внутренний спрос и представляющие импортозамещающие отрасли, могут стать устойчивой альтернативой акциям и облигациям. Кроме того, интерес к непубличным сделкам усиливается на фоне высоких ставок: инвесторы готовы выступать частными кредиторами или входить в долю компаний, которым сложно получить банковское финансирование. В такой среде растет роль управляющих, специализирующихся на реальном секторе. При грамотной структуре сделки и правильной юридической проработке private equity может стать «тихой гаванью» в эпоху биржевого шторма.

Весна 2025 года вновь напоминает инвесторам о том, что не геополитика как таковая, а ее экономические последствия определяют повестку. В условиях фрагментации мировой экономики и высокой инфляции ключевым становится умение адаптировать портфель к новой реальности. Второе полугодие может стать поворотным моментом, но только для тех, кто будет в рынке.

Руслан Клышко, директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал»