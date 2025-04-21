Чистая прибыль ЮГК выросла в 12 раз в 2024 году

В 2024 году чистая прибыль ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) составила 8,8 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился в 12 раз, следует из отчета о финансовых результатах по МСФО за 2024 год, опубликованного на официальном сайте золотодобытчика.

Выручка ЮГК за 2024 год выросла на 12% до 75,9 млрд руб. На рост финансовых показателей повлияли положительная динамика цен на золото и ослабление национальной валюты, говорится в отчете.

При этом на 21% увеличился чистый долг компании. По итогам 2024 года он составил 76,3 млрд руб. Причинами стали рост лизинговых платежей за карьерную технику и переоценка курсовых разниц, расходы в связи с вводом в эксплуатацию горно-обогатительного комбината «Высокое» и выходом на проектную мощность золото-извлекательной фабрики «Коммунар». Показатель долговой нагрузки ЮГК увеличился на 9%, до 2,2 лет. Это связано со снижением объемов производства золота на 17%.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», причиной падения производственных показателей ЮГК в прошлом году стал запрет горных работ на четырех карьерах в Челябинской области по требованию Ростехнадзора.

Виталина Ярховска