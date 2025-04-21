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Власти Ставрополья удвоили финансирование на нужды беженцев до 54 млн рублей

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал распоряжение об увеличении вдвое средств на проживание и питание временных переселенцев – с 27,5 до 54 млн руб. в 2025 году. Сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Средства распределят между четырьмя муниципальными образованиями. Максимальную субсидию получит Железноводск – 21,351 млн руб. Ставрополю выделят 13,306 млн руб., Невинномысску – 12,217 млн руб. Трансферт для Буденновского округа составит 7,171 млн руб.

Контроль за исполнением постановления возложен на вице-премьеров Ставропольского края Ларису Калинченко и Анатолия Антоненко.

Николай Аксенов

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