Власти Ставрополья удвоили финансирование на нужды беженцев до 54 млн рублей

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал распоряжение об увеличении вдвое средств на проживание и питание временных переселенцев – с 27,5 до 54 млн руб. в 2025 году. Сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Средства распределят между четырьмя муниципальными образованиями. Максимальную субсидию получит Железноводск – 21,351 млн руб. Ставрополю выделят 13,306 млн руб., Невинномысску – 12,217 млн руб. Трансферт для Буденновского округа составит 7,171 млн руб.

Контроль за исполнением постановления возложен на вице-премьеров Ставропольского края Ларису Калинченко и Анатолия Антоненко.

Николай Аксенов