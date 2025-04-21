Парк «Оленьи ручьи» и Чусовая стали самыми популярными свердловскими маршрутами

Природный парк «Оленьи ручьи» и река Чусовая стали самыми популярными местами для экологического туризма в Свердловской области. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Господин Мамонтов подчеркнул, что «Оленьи ручьи» уже имеют организованную инфраструктуру для туризма, а на реке Чусовой только начинают развивать подобные проекты. Он также выделил парк «Бажовские места» в Сысертском округе, где есть сеть троп и возможности для путешествий на багги, а также Режевской минералогический заказник, который недавно начал привлекать туристов.

В 2024 году особо охраняемые территории Свердловской области, включая парки, заповедники и заказники, посетили более 241 тыс. организованных туристов.

Как в Свердловской области развивают туризм — в материале «Тур-инвест-поток».