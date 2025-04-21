Минобороны РФ передали конфискованный на границе с Абхазией автомобиль

Сочинские таможенники передали очередной автомобиль, изъятый за нарушение таможенного законодательства, на нужды Минобороны России. Машина была конфискована по решению суда и обращена в государственную собственность, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

На таможенном посту Адлер задержали автомобиль Ford Focus, незаконно ввезенный на территорию России с сокрытием от таможенного контроля.

По решению суда транспортное средство было конфисковано и обращено в федеральную собственность. После завершения необходимых процедур автомобиль был передан представителям Министерства обороны.

Как сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни, с начала СВО сочинские подразделения передали военным 32 единицы техники, изъятые в ходе пресечения нарушений таможенного законодательства.

«Ъ-Сочи» писал, что аналогичным образом были переданы несколько автомобилей, в том числе минивэны Toyota Alphard, также конфискованные в Адлере. После оформления документов машины поступили в распоряжение Вооруженных сил России.

Мария Удовик