Минобороны РФ передали конфискованный на границе с Абхазией автомобиль
Сочинские таможенники передали очередной автомобиль, изъятый за нарушение таможенного законодательства, на нужды Минобороны России. Машина была конфискована по решению суда и обращена в государственную собственность, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
Фото: пресс-служба Южного таможенного управления
На таможенном посту Адлер задержали автомобиль Ford Focus, незаконно ввезенный на территорию России с сокрытием от таможенного контроля.
По решению суда транспортное средство было конфисковано и обращено в федеральную собственность. После завершения необходимых процедур автомобиль был передан представителям Министерства обороны.
Как сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни, с начала СВО сочинские подразделения передали военным 32 единицы техники, изъятые в ходе пресечения нарушений таможенного законодательства.
«Ъ-Сочи» писал, что аналогичным образом были переданы несколько автомобилей, в том числе минивэны Toyota Alphard, также конфискованные в Адлере. После оформления документов машины поступили в распоряжение Вооруженных сил России.