Таможенники в Сочи передали два изъятых минивэна в зону СВО

Сочинские таможенные органы передали Министерству обороны РФ два автомобиля Toyota Alphard, изъятые на российско-абхазской границе. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Машины были задержаны на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни за нарушение таможенного законодательства. По решению суда транспортные средства были обращены в собственность государства, после чего переданы представителям Минобороны.

С момента начала специальной военной операции военные получили от сочинских таможенников 31 автомобиль, конфискованный за различные правонарушения.

Вячеслав Рыжков