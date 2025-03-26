Таможенники в Сочи передали два изъятых минивэна в зону СВО
Сочинские таможенные органы передали Министерству обороны РФ два автомобиля Toyota Alphard, изъятые на российско-абхазской границе. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
Фото: пресс-служба Южного таможенного управления
Машины были задержаны на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни за нарушение таможенного законодательства. По решению суда транспортные средства были обращены в собственность государства, после чего переданы представителям Минобороны.
С момента начала специальной военной операции военные получили от сочинских таможенников 31 автомобиль, конфискованный за различные правонарушения.