РБК: Кремль к выборам распределит депутатов на группы по «системе светофора»

Администрация президента разослала региональным властям анкету, в которой попросила разделить депутатов на красную, желтую и зеленую группы. Результаты анкетирования, как сообщает РБК со ссылкой на источники, будет использоваться во время думской кампании 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Издание пишет, что в анкете необходимо указать возраст депутата и оценить его работу, определив в одну из трех групп, где зеленый — «хорошо», желтый — «нормально», красный — «плохо». Чиновников попросили указать общественный статус депутата. К его критериям относятся: участие в СВО, победа на конкурсах «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика», обучение по программе «Время героев», Высшей партийной школе, членство в Народном фронте.

В случае, если чиновников не устраивает действующий депутат, они могут предложить замену. Для этого необходимо предоставить о нем такую же справочную информацию. «Система светофора», как отмечает РБК, часто применяется в администрации президента. Например, на три группы делят регионы в ходе избирательных кампаний в зависимости от сложности процедуры.

О подготовке парламентских партий к выборам 2026 года — в материале «Обучающий момент».

Екатерина Отрашкевич