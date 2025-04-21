Четыре жителя Ленобласти организовали подпольный игорный клуб в городе Тельмана

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору) в отношении четырех жителей Ленобласти, которые организовали игорный клуб на территории города Тельмана, сообщает СУ СК по 47-му региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В результате обысков в клубе изъяли оборудование, мобильные телефоны и деньги. В ходе допросов подозреваемые признали вину и дали исчерпывающие показания. В отношении них избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие продолжает изучать обстоятельства работы игорного заведения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция Петербурга провела рейд по «резиновым» хостелам, которые регистрируют мигрантов.

Андрей Маркелов