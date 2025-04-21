Глава СКР поручил проверить жалобы о проблемной крыше под Ярославлем

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ярославскому СК провести проверку по информации о протекающей крыше многоквартирного дома в Лютово. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Ранее в соцсетях появилось сообщение о нарушении жилищных прав пенсионерки и ветерана труда. В многоквартирном доме на улице Восточной, в котором она живет, протекает крыша, из-за сырости в жилых помещениях появилась плесень, потолок разрушается.

По данному факту прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании и ремонте жилья. Теперь ситуацию проверит и ярославский СК.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Александру Бессмельцеву провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах»,— говорится в сообщении.

Алла Чижова