В Тольятти обезвредили трех крупных наркодилеров

В Тольятти полицейские задержали трех подозреваемых в покушении на сбыт наркотического средства. Ими оказались ранее судимые за аналогичные преступления местных жители 1984, 1985, 1975 годов рождения, сообщили сегодня в региональном Главке,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С целью проверки полученных сведений оперативники выехали по месту жительства мужчины 1984 года рождения и его 49-летней жены. Там же был задержан и их гость. При осмотре помещения были изъяты полимерные пакеты с веществами, а также телефон, мотки изоляционной ленты, пластилин, электронные весы и пакеты, использовавшиеся для расфасовки.

Эксперты установили, что тольяттинцы хранили дома наркотические средства — метадон, мефедрон, героин, гашиш общей массой свыше 600 граммов, что законодатель относит к особо крупному размеру.

Задержанные признались, что приобрели наркотики через интернет с целью их дальнейшей реализации на территории города.

В отношении злоумышленников по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере», возбуждено уголовное дело. Они заключены под стражу. Канал поступления наркотиков на территорию города выясняется.

Алексей Алексеев