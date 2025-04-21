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С улиц Краснодара за неделю эвакуировали около 250 автомобилей

В Краснодаре с 14 по 20 апреля эвакуировали 248 автомобилей, нарушивших правила парковки. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Чаще всего эвакуация происходила на улицах: Красной, Головатого, Мира, Рашпилевской, Октябрьской, Постовой, Красина, Восточно-Кругликовской, Тихорецкой и Сормовской.

Всего с начала года на штрафстоянку было перемещено 5 тыс. автомобилей.

Нурий Бзасежев

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