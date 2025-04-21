В Самаре один человек пострадал на пожаре в частной гостинице
Пожар произошел в частной гостинице в Самаре утром в понедельник, 21 апреля. Сообщение о происшествии в офисном здании в Советском районе на улице Антонова-Овсеенко, 44а, поступило на пульт оперативных служб в 10:37 (MSK+1). Информацию разместило региональное ГУ МЧС.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Пожарные выехали на место и установили, что на первом этаже в частной гостинице горит кабинет на площади 30 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 11:32 (MSK+1).
В результате происшествия погибших нет. Пострадал 52-летний мужчина, он госпитализирован.
Из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек. Пожарно-спасательные подразделения спасли трех человек.